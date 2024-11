“Mettere fine all’isolamento della città di Matera e accelerare la ripresa dei lavori per la definitiva costruzione della linea Ferrandina–Matera”. I dettagli

Trasmettiamo e pubblichiamo la comunicazione del Segretario Generale Uiltrasporti Basilicata, Antonio Cefola:

“La Uiltrasporti consapevole che i lucani hanno bisogno di una rivisitazione totale dei servizi a loro offerti prende atto dell’intervento di ristrutturazione posto in essere dal Gruppo FS – RFI/Trenitalia e condiviso dalla Regione Basilicata che porterà vantaggi sia in termini di qualità che di velocizzazione delle linee interessate e di incremento della forza lavorativa.

Giusto precisare che si tratta di interruzioni programmate, non di chiusura, delle linee finalizzate per lavori (anche PNRR) che consentiranno una migliore qualità e sicurezza del servizio (Elettrificazione, SCMT, ecc) che viste in una ottica futura sono un’occasione per rilanciare il trasporto ferroviario di cui tutti siamo consapevoli che la Basilicata ha diritto ad una mobilità confacente alle esigenze regionali e nazionali.

Cosi come sempre successo nelle precedenti interruzioni siamo sicuri che il personale del presidio di Potenza sarà utilizzato al massimo senza ridimensionamento e con la dovuta garanzia stipendiale per tutti senza alcuna preoccupazione di rimanere senza remunerazione per cui è stata indetta apposita riunione tra la Direzione Regionale Trenitalia e le Segreterie Regionali Basilicata per il giorno 21 Novembre.

Bisogna, invece, preoccuparsi circa la puntuale programmazione dei servizi sostitutivi che dovranno garantire nel periodo di interruzione l’efficacia e l’efficienza dei collegamenti senza creare difficoltà ai lucani che usano il treno per motivi di lavoro, scuola e spostamenti con il resto del territorio nazionale.

Così come bisogna preoccuparsi e monitorare i lavori per garantire la riattivazione delle linee ferroviarie nei tempi previsti senza slittamenti ulteriori.

Inoltre bisogna concentrarsi per mettere fine all’isolamento della città di Matera e accelerare la ripresa dei lavori per la definitiva costruzione della linea Ferrandina – Matera, così come è improcrastinabile l’avvio della gara per il T.P.L. introducendo novità sostanziali per il miglioramento dell’intero sistema regionale dei trasporto pubblico.

Siamo convinti che in un momento di crisi come quello attuale bisogna fare quadrato con iniziative di crescita con conseguente opportunità di incremento della forza lavorativa.

Pertanto invitiamo l’Assessore ai Trasporti di convocare con la massima urgenza l’Osservatorio Regionale dei Trasporti per affrontare finalmente le criticità del sistema e definire gli interventi atti a garantire il giusto servizio a tutto il territorio regionale”.