I ragazzi dell’IC Pitagora di Bernalda con i Krikka reggae hanno composto una canzone su un tema che a loro sta molto a cuore. Il progetto

I ragazzi della classe 2ªC della Scuola Secondaria di I grado dell’IC Pitagora di Bernalda, con la loro docente di musica Silvia Russo e con la partecipazione straordinaria della Krikka reggae, attraverso un laboratorio di songwriting “Banchi di prova”, hanno composto una canzone su un tema che a loro sta molto a cuore: la lotta contro il bullismo.

Si tratta di un argomento scottante su cui tutti gli alunni, avendone avuto esperienza diretta o indiretta, hanno scritto molti pensieri.

Il laboratorio ha dato l’opportunità ai ragazzi di vivere la composizione di una canzone dalla nascita fino alla sua finalizzazione in tutti i suoi aspetti.

Scrivendo, gli alunni hanno riflettuto sul valore dell’amicizia, su chi siano i veri amici, sulla condivisione, sulla necessità che i loro segreti non vengano svelati, sul rispetto reciproco e sulla sincerità.

I ragazzi della Krikka reggae Manuel Tataranno e Simone Cammisa hanno partecipato a scuola a sei lezioni di musica curriculari di mattina con la prof.ssa Silvia Russo nella classe II C, in cui la musica è andata di pari passo con l’educazione civica.

Gli alunni sono stati guidati per capire in che modo si costruisce una canzone, a partire da un’idea che, piano piano, si sviluppa e prende forma.

Il dialogo in classe ha visto i ragazzi produrre dei pensieri sull’argomento, creando un dibattito costruttivo e completando il lavoro con dei pensieri in rima.

Insieme sono stati trovati dei ritmi e delle melodie che si avvicinassero ai loro gusti musicali preferiti e al tipo di musica che rispecchia la loro vita attuale.

Nel corso delle lezioni, tutti insieme hanno costruito il ritornello e le due strofe ed hanno iniziato a cantarle, dividendo le voci soliste dal ritornello corale.

Terminato il lavoro di scrittura, i ragazzi della seconda C con la loro professoressa si sono recati presso lo studio della band per realizzare la registrazione, avvalendosi anche della collaborazione di Dino Di Biase che ha curato il mix e il mastering, provando l’emozione di cantare in un vero studio.

Infine, c’è stato il secondo e ultimo incontro presso lo studio per realizzare il videoclip della canzone grazie alla disponibilità del regista Riccardo Puntillo coadiuvato alla camera da Alessio Colucci.

L’uscita del brano è prevista il 13 marzo su tutte le piattaforme e nello stesso giorno alle ore 11 su youtube sarà disponibile il videoclip girato presso Le Officine culturali Al Verde, anche quartier generale della Krikka reggae.

Ma la cosa più importante è il messaggio che i ragazzi hanno voluto lanciare scrivendo questa canzone: bisogna essere uniti per combattere ogni forma di bullismo e riscoprire i valori della vera amicizia, del rispetto reciproco e della gioia di stare tutti insieme in armonia. Essere amici significa non offendere mai ed aiutare gli altri nei momenti di difficoltà.

Significa rispettare ogni forma di “diversità”, di fragilità o di insicurezza, non voltare mai le spalle ad un amico, non mostrare indifferenza, ma sostenerlo, prendersi cura di lui, includerlo nel gruppo, non lasciarlo mai da solo, ma restargli accanto. “Accanto” è proprio il titolo della canzone.

Questo lavoro si inserisce nell’ambito del progetto sul bullismo e cyberbullismo svolto dalla Dirigente Scolastica dell’IC “Pitagora” di Bernalda prof.ssa Grazia Maria Marciuliano e dalla referente per il bullismo, prof.ssa Patrizia Petrocelli, che hanno invitato a scuola il Capitano dei Carabinieri, dott. Antonio Belardo per condurre degli incontri formativi. Durante uno di questi incontri, è stato proiettato il video della canzone della classe II C.