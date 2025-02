I consiglieri regionali del centrosinistra avviano dagli Ospedali di Policoro e Tinchi la campagna d’ascolto per una sanità efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini

“E’ partita questa mattina dagli Ospedali di Policoro e Tinchi una campagna di verifica dello stato in cui versa il sistema sanitario in Basilicata e di ascolto degli operatori del settore per contribuire alla redazione, entro il corrente anno, del Piano Regionale integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla comunità 2026 -2030″.

Lo dichiara Piero Marrese, che ha guidato una delegazione di consiglieri regionali di centrosinistra nell’odierna visita presso i nosocomi del metapontino, resa possibile anche grazie alla disponibilità delle Direzioni dell’Asm e dei presidi ospedalieri di Policoro e Tinchi.

Insieme a Marrese, erano presenti i consiglieri regionali Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli e Verri.

Nella circostanza, i consiglieri regionali del centrosinistra hanno ribadito l’importanza strategica di dotare la Regione Basilicata, entro il 2025, di uno strumento di programmazione indispensabile per porre in essere un nuovo approccio alle problematiche della salute, riorganizzare ruoli e funzioni della rete ospedaliera regionale ed implementare i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali territoriali.

Il nuovo Piano Sanitario Regionale – hanno sottolineato i consiglieri regionali di centrosinistra- deve essere approvato al termine di un doveroso percorso di ascolto e di discussione con gli operatori del settore, le organizzazioni sindacali e professionali, le associazioni che tutelano i diritti dei malati e tutti i soggetti sociali interessati alla buona salute.

La delegazione ha potuto constatare le criticità esistenti nell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Policoro ed in quello distrettuale “Angelina Lo Dico” di Tinchi, alle prese con la cronica carenza di medici, infermieri e operatori socio-sanitari, che spesso genera situazioni emergenziali, particolarmente acute, ad esempio, a Policoro nel periodo estivo, quando la potenziale utenza si triplica a causa dei flussi turistici della fascia jonica lucana e calabrese.

E’ encomiabile lo spirito di servizio dei professionisti che quotidianamente operano sotto organico in tali strutture.

Le criticità, emerse anche dal confronto con i professionisti della sanità, riguardano soprattutto la mancanza di personale, le carenze infrastrutturali, le liste di attesa per le prestazioni, che in alcuni casi superano l’anno, e una mancanza di programmazione della governance regionale che impedisce di valorizzare le risorse umane presenti.

Partendo dall’ascolto e dalla conoscenza diretta delle problematiche delle nostre strutture -ha dichiarato a conclusione della visita il consigliere regionale Piero Marrese – daremo il nostro contributo per la redazione del nuovo Piano Sanitario al fine di realizzare in Basilicata una sanità efficiente, vicina alle esigenze degli utenti e che garantisca il diritto costituzionale alla salute a tutti i cittadini lucani, ovunque essi vivano.