I Cantori Materani in concerto. Ecco quando

Sabato 16 novembre alle ore 20:00 presso il salone della Parrocchia Maria Madre della Chiesa, quartiere Serra Rifusa in Matera, l‘Associazione Corale Cantori Materani aps terrà un concerto di musica corale dal titolo DALLA TRADIZIONE AL POPOLARE.

Saranno proposti brani tratti dal cd SASSINCANTO, canti della tradizione materana, elaborati dal maestro Damiano D’Ambrosio, oltre a canti appartenenti alle tradizioni popolari di alcune regioni italiane, un viaggio immaginario attraverso le radici di appartenenza a territori fortemente caratterizzati da ancestrale cultura musicale e che il pubblico presente ritroverà nella la magia delle canto polifonico a cappella.

Il concerto si concluderà con la esecuzione di canti popolari o pop, musica scritta per tutti, rivolta al grande pubblico perché possa essere patrimonio universalmente riconosciuto.

Il concerto proposto dal coro Cantori Materani, è parte integrante del cartellone musicale “CORALMENTE MATERA” nato in collaborazione con il Coro della Polifonica materana Pierluigi da Palestrina e ha ottenuto il patrocinio del comune di Matera.

Ingresso libero.

“Coralmente Matera” ha come comune denominatore la musica corale in tutte le sue forme.

L’intero progetto presenta infatti programmi musicali variegati e di grande suggestione dedicati alla musica polifonica, che spesso si creano su misura del luogo che ospita gli eventi.

Nel caso specifico, i concerti si tengono in luoghi che ben si sposano con le tipologie di repertorio e che di per sé sono la location ideale di un concerto corale, eseguito “a cappella” e senza amplificazioni, quindi sfruttando le risonanze acustiche e le armonie create dalle sole voci.

Il programma prevede 14 appuntamenti sparsi in tutta la città di Matera, che a partire dal 18 maggio hanno visto, e vedranno impegnati i due cori materani da soli, insieme, o accompagnati da ospiti italiani e stranieri fino a gennaio 2025.

Associazione Corale Cantori materani Aps

L’Associazione corale “Cantori Materani” è nata per volontà del compianto ed indimenticabile M° Eustachio Barbaro.

Nel 1975, la corale inizia la sua attività concertistica.

Sin da subito il coro viene apprezzato per le sue elevate qualità artistiche e dallo stesso anno è il coro di cappella della Basilica Cattedrale di Matera.

Ha partecipato a diversi concorsi nazionali ed internazionali tra i quali:

Concorso nazionale “G. D’Arezzo” Arezzo;

ha vinto il 1° premio al III° concorso nazionale di canto sacro di Porto Empedocle (AG) 1° premio al concorso nazionale di canto sacro a Vallecorsa (FR);

1° premio di Canto Gregoriano al concorso internazionale di Karditsa (Grecia);

3° premio al concorso nazionale di Vittorio Veneto (TV).

Ha tenuto concerti nelle principali città Italiane ed estere, Argostoli in Grecia, Manresa Vic e Igualada in Catalogna (Spagna), Cegled e Kesckemet in Ungheria, Kromeritz e Velehrad nella Repubblica Ceca, Mirepoix e Lourdes in Francia, Newbury e Reading in Inghilterra, Plovdiv (Bulgaria).

Nel 2007 ha partecipato al 12° Festival Coral International a Marsiglia in Francia.

Nel 1993 e nel 2011 ha partecipato alla Rassegna Internazionale delle Cappelle Musicali di Loreto e ad altre rassegne nazionali ed internazionali.

Nel natale 2012 ha rappresentato la Basilicata e Matera in Piazza S. Pietro, per l’inaugurazione del presepe del maestro Franco Artese donato dalla regione al Papa.

Ha eseguito, insieme alla Fondazione Orchestra Lucana, l’oratorio “Beata Virgo Maria” e il poema sinfonico corale “Nadal” del M° Valentino Miserachs e l’oratorio “La Passione di Cristo secondo Marco” di Lorenzo Perosi.

Inoltre, ha partecipato a tutte le edizioni del Gran Galà città dei Sassi organizzati dalla stessa Fondazione. Ha effettuato alcuni concerti con programma natalizio insieme all’Orchestra I.C.O della Magna Grecia.

Ha partecipato a trasmissioni RAITV.

Ha inciso tre CD “Canti di Natale,” Sassincanto” canti popolari materani elaborati per coro dal M° D. D’Ambrosio ed infine nel 2012 “Magnificat” canti dedicati alla Madonna della Bruna Patrona della città di Matera .

Nel 2023 è risultata negli elenchi dei vincitori per il Bando Matera Eventi in città.

Sempre nel 2023 il coro è stato protagonista di una tournee in Sardegna, ospite del coro Bachis Sulis di Aritzo (Nu) e del Coro Polifonico Femminile di Tonara (Nu), dove ha riscosso un grandissimo successo. Ha pubblicato il Libro

Sassincanto, canti popolari della tradizione materana il cui contenuto fa riferimento al Cd Sassincato, precedentemente menzionato, dove ogni brano contenuto nel CD viene analizzato e commentato in ogni sua forma, musicale, dialettale ed etnoantropologico, facendone pertanto un importante tassello nella millenaria cultura materana.

Nel luglio 2024 ha partecipato al prestigioso Festival Suoni del Monviso ospiti del coro I Polifonici del Marchesato di Saluzzo (Cuneo)Il Coro ha al suo attivo prestigiose collaborazioni artistiche con la Fondazione “Orchestra Sinfonica di Matera”.

Organizza gli “Incontri polifonici internazionali E. Barbaro” giunti alla 27° edizione.

Di seguito la locandina con i dettagli.