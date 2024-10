Grottole: inaugurato il nuovo Campo Sportivo! I dettagli

“Cosa succede quando fai qualcosa per la comunità, per gli altri, cioè quando fai veramente politica? Questo è il risultato”.

Il Consigliere FDI Alessandro Galella così commenta la serata di ieri nel comune di Grottole, a proposito dell’inaugurazione del nuovo Campo Sportivo, finanziato in qualità di Assessore regionale allo Sport con un milione e 200 mila euro.

Un ex campo sportivo che da decenni era abbandonato e in disuso, adesso torna ad essere un punto di riferimento per lo Sport di una vasta area della Basilicata.

“Lo Sport e le strutture sportive hanno ricevuto troppo poca attenzione dalla politica, soprattutto negli ultimi anni.

Invece l’aggregazione che lo sport crea è fondamentale per migliorare la qualità della vita nelle comunità lucane.

Doverosi i complimenti a Maria Pina Cosentino per l’energia e la grande forza di volontà, al Sindaco che ha creduto fortemente nella realizzazione di questo progetto e a tutta l’Amministrazione di Grottole per il grande obiettivo raggiunto in tempi assolutamente record.

Vedere con i propri occhi quanto l’impegno politico può cambiare in meglio la qualità della vita dei cittadini non ha prezzo”.