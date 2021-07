“Green Pass? No, grazie”, domani “IoApro” torna in piazza a Roma. I dettagli

Il movimento “IoApro” era nato durante la pandemia per chiedere lo stop alle misure anti-Covid nelle attività commerciali.

Alla luce delle nuove norme più restrittive a causa dell’introduzione del Green Pass per sedersi a Ristoranti e Bar, il movimento “IoApro” non ci sta e torna in Piazza a Roma.

La manifestazione è in programma domani alle 15:00 a piazza Montecitorio.

Lo slogan del sit-in è:

“Green Pass? No, grazie”.

Si legge nel manifesto della protesta:

“Per tutti gli italiani che vogliono essere liberi di scegliere”.

Afferma Umberto Carriera, segretario nazionale di IoApro:

“Saremo almeno 10mila persone, sarà una manifestazione nazionale.

Inserire il green pass, oltre che una limitazione inaccettabile dell’individuo, andrebbe a creare a tutte le categorie coinvolte un danno economico incredibile”.

