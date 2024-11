Gravissimo incidente in Basilicata: purtroppo una donna non ce l’ha fatta

Purtroppo si è verificato un incidente mortale nel Potentino.

Due persone viaggiavano a bordo di un’auto che per cause in corso d’accertamento è sbandata, poco prima delle 22:00, finendo contro un muro, in località Pazzano di Tolve, a poca distanza da un agriturismo.

Spiega rainews “immediato l’intervento dei vigili del fuoco per estrarli dall’abitacolo.

All’arrivo del 118, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna seduta al fianco del conducente.

Quest’ultimo, gravemente ferito, è stato soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale di Potenza”.