Grassano, truffe agli anziani: ecco l’iniziativa per garantire la sicurezza dei nostri nonnini

A Grassano tutto pronto per l’incontro con l’Arma dei Carabinieri promosso dall’associazione Auser con tema: “Truffe agli anziani: come difendersi”.

Lo fa sapere alla comunità il sindaco Filippo Luberto che aggiunge:

“Un importante momento di confronto con l’arma per cercare di prevenire il sempre più dilagante problema delle truffe che spesso vengono perpetrate ai danni dei nostri anziani.

L’appuntamento è per venerdì 19 Gennaio 2024, alle ore 17.00, presso l’ Auditorium Comunale della Pace”.

Di seguito la locandina con i dettagli.