Grassano: con il Carnevale divertimento assicurato per grandi e piccini! Ecco il programma

Per la gioia di grandi e piccini il 4 febbraio l’amministrazione comunale in sinergia con la Pro Loco metteranno in scena la 5^ edizione del Carnevale Grassanese!

Per il sindaco Filippo Luberto si tratta di:

“Una manifestazione che si consolida di anno in anno, di puro divertimento!

La sfilata terminerà con l’arrivo in Piazza della Libertà con animazione ed intrattenimento per i nostri piccoli; a partire dalle ore 19.30 potremo scatenarci con l’ospite d’eccezione Enzuccio ed il dj set a seguire.

Iscriviamoci tutti, con gruppi di maschere e carri per partecipare a questa bella manifestazione…Sarà un bel momento di condivisione per la nostra comunità !

NB: Per le iscrizioni di carri e gruppi è necessario rivolgersi ad Alfonso Morrone entro il 02/02/2024 al 3471862165“.

Di seguito la locandina con i dettagli.