Grande festa a Montescaglioso: oltre cento bambini colorano di biancoazzurro il campo sportivo Comunale! L’iniziativa

Grande entusiasmo e partecipazione sabato pomeriggio per la festa di fine stagione del Settore Giovanile e della Scuola Calcio della Polisportiva Libertas Montescaglioso, con tutti gli iscritti che in questa stagione hanno indossato con passione i colori sociali del club montese.

Oltre cento bambini e bambine hanno colorato di biancoazzurro il campo sportivo Comunale di Montescaglioso, che ha ospitato sabato scorso l’open Day della scuola calcio, una vera e propria festa che ha permesso ai baby calciatori e calciatrici di poter vestire la casacca della squadra della città dell’Abbazia per un pomeriggio di oltre due ore di allenamento e di partitelle all’insegna del divertimento grazie all’organizzazione e al lavoro dei responsabili, dei tecnici e degli istruttori della scuola calcio della Polisportiva.

La stagione del calcio giovanile montese della P. L. Montescaglioso si concluderà venerdì 9 giugno, dopo nove mesi di intensa attività; Sabato scorso la società ha unito tutta la scuola calcio in un evento che ha racchiuso tutto il lavoro svolto durante l’annata con partitelle a campi ridotti, momenti conviviali: il tutto in un clima festoso a conclusione di un’ annata nuovamente positiva ed in forte crescita per la scuola calcio della società montese.

Dunque, una festa dello sport e dei suoi valori più autentici con la società montese che conta nell’ attività di base oltre cento bambini, iscritti nelle seguenti categorie: Primi calci, Piccoli amici, Pulcini ed Esordienti.

Mister Panico ha voluto ringraziare tutto il suo staff nonché Peppino David colonna della Polisportiva Libertas Montescaglioso ed ha anticipato che

“dai primi giorni di settembre si ripartrà con ancor più entusiasmo e con la voglia di divulgare maggiormente questa pratica sportiva fatta sempre nel pieno del rispetto delle regole federali.

La festa di sabato e l’entusiasmo dicono che siamo sulla strada giusta – ma la cosa bella e che più rende orgogliosi è il sostegno e il supporto avuto dalle famiglie, dalle aziende del territorio che credono fortemente in noi: questo ci permette di avere ulteriori motivazioni al progetto con i bambini al centro di un ambiente sano e giocoso senza tralasciare l’aspetto tecnico e la salute dei ragazzi”.

Poi la parola e passata al presidente del sodalizio Montese Nino Locantore :

“Vedere tanti bambini stare insieme è meraviglioso e ci inorgoglisce.

Siamo una società che permette ai ragazzi fin dalla scuola calcio di proseguire il proprio percorso fino alla prima squadra e questo non è da poco nelle varie tappe della carriera sportiva.

Quest’anno come spesso accade tanti ragazzi provenienti dalle giovanili (Allievi) hanno esordito in prima squadra, dimostrando molte qualità, loro saranno la spina dorsale della Polisportiva del presente e del futuro.

Le soddisfazioni non sono mancate a livello di squadre e di singoli con le vittorie del girone under 15 e del campionato under 17.

Il solo rammarico deriva dalla prima squadra che non meritava la retrocessione.

Per quanto riguarda i singoli, il nostro Daniele Matarazzo ha difeso nel prestigioso torneo delle regioni svoltosi in Piemonte i colori della Basilicata inoltre ha partecipato con altri ragazzi del gruppo giovanissimi a stage con società professionistiche.

Ringrazio i genitori degli iscritti per la fiducia accordata alla società con un ringraziamento particolare a tutte le famiglie che ancora una volta hanno dato fiducia al nostro lavoro supportandoci quotidianamente.

Grazie a tutto il nostro Staff, dai Dirigenti ai Direttori, dai Mister ai Collaboratori.

Grazie a tutti i nostri sponsor del territorio che chi hanno supportato.

Stiamo guardano già alla stagione sportiva 2023/2024 quando ci sarà una grande festa per la Polisportiva che festeggerà 40 anni di attività.

Invitando già da ora tutti a settembre per omaggiare la polisportiva.

Con un saluto generale ed un arrivederci a settembre”.a

