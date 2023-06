Per Pietro di Montescaglioso un alto riconoscimento dal Presidente della Repubblica! Complimenti

In occasione del 77° Anniversario della Fondazione della Repubblica Pietro Nicola Zito di Montescaglioso, ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, istituito nel 1951, è una delle massime onorificenze civili italiane, conferita dal Presidente della Repubblica a coloro che si sono distinti per meriti eccezionali nel campo della scienza, dell’arte, della cultura, della politica, dell’economia e del sociale.

Rappresenta un riconoscimento dell’impegno e della dedizione di un individuo verso la società e il bene comune.

Pietro Nicola Zito, persona di straordinario valore e integrità, è stato scelto come destinatario di questa prestigiosa onorificenza per il suo contributo significativo e il suo impegno senza riserve nel lavoro.

Funzionario presso l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale di Puglia e Basilicata di Bari dal 1 luglio 2005, il dottor Pietro Nicola Zito è residente a Montescaglioso.

È divenuto responsabile dell’area appalti dove ha dato un risolutivo contributo a problematiche di rilevanza nazionale; impegnato anche in ambito associazionistico prima parrocchiale poi civico e culturale è stato promotore di diverse iniziative culturali finalizzate alla diffusione dell’educazione civica e dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza democratica rivolta soprattutto ai giovani.

La cerimonia di consegna si è svolta nel quadriportico del Palazzo del Governo a Matera sono state consegnate in tarda mattinata onorificenze a 13 cittadini materani tra cui il montese Pietro Nicola Zito che si e contraddistinto in campo lavorativo, sociale ed economico: ricevendo l’onorificenza di cavaliere dell’ ordine al merito della Repubblica italiana per i meriti acquisiti ricevendo il diploma di cavaliere.

Le onorificenze sono state consegnate dal Prefetto di Matera.

Un meritatissimo riconoscimento che arricchisce ulteriormente la già lodevole esperienza quasi ventennale di Pietro Nicola nel suo lavoro e nell’interesse Nazionale.a

