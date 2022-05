Grande emozione per Policoro: queste splendide giovanissime atlete rappresenteranno la Basilicata a Roma! In bocca a lupo

14 ragazze della Gielle volley di Policoro rappresenteranno la Città e la Basilicata alla Finali nazionali giovanili di volley femminile under 16 che si tiene oggi, 31 maggio, a Roma!

L’Amministrazione Comunale:

“fa il tifo per queste splendide atlete policoresi, arrivate nella finalissima e sostenute da un team di valore che da anni si impegna in città in un bellissimo sport come quello della pallavolo.

Ad maiora, care ragazze!

Portate sempre alto il nome di Policoro e della Basilicata!”.

