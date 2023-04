Grande emozione in Basilicata nell’accogliere il console americano Elizabeth Cardone in cerca delle sue origini. Ecco le foto

Il Sindaco Franco Gentilesca ha accolto nel Comune di Ruoti la console dott.ssa Elizabeth Cardone – console americano.

All’incontro avvenuto in municipio, hanno preso parte insieme al Sindaco Franco Gentilesca, anche il Vicesindaco Maria Troiano, il Maresciallo Capo Comandante della Stazione Carabinieri di Ruoti Pietro Lazazzara, l’assessore alla cultura Felice Faraone e l’assessore all’ambiente Leonardo Sabia – che hanno intrattenuto l’ospite in una cordiale conversazione per ripercorrere le sue origini e la storia che la porta a Ruoti.

Le sue origini infatti sono ruotesi, appartenente alla famiglia Nardiello del ramo dei “T’ttariedd”.

Suo nonno Nardiello Vito emigrato negli Stati Uniti (New York) a fine 1800 e i suoi bis nonni erano Nardiello Canio e Rosa Antonia Ricci imparentati anche con la famiglia Spadola.

Un evento importante ed un momento comunitario per il Comune di Ruoti che ha permesso di conoscere personalmente e stabilire con l’ente un contatto diretto.

Nel corso del colloquio il Sindaco e la console hanno discusso del lavoro che attende il futuro del paese e delle sfide comuni su vari settori dal punto di vista economico, culturale e sociale.

Ad accompagnare la console e la sua famiglia, la sua collaboratrice dott.ssa Masi Francesca ringraziata dagli amministratori per la disponibilità e l’organizzazione dell’evento.

Al termine dell’incontro le è stato donato il gagliardetto del Comune di Ruoti simbolo di appartenenza alla comunità e delle pergamene riguardanti i suoi familiari.

La console si è mostrata particolarmente emozionata nel conoscere la sua storia e, – afferma – sono onorata di avere origini ruotesi, di essere stata ospite di questa comunità che mi appartiene e di tutto il calore nutrito.

Ha terminato il Sindaco:

“Un incontro molto sentito ed emozionante.

Averla avuta ospite qui, nella sua terra di origine in cui farà ritorno sicuramente in occasioni future”.

