Garaguso scalo: questa Scuola ha finalmente un nuovo impianto per il calcio a 5! I dettagli

Il nuovo impianto per il calcio a 5 dell’Agrario di Garaguso scalo è fruibile: è stato inaugurato stamane alla presenza del Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, di Caterina Policaro, dirigente scolastico dell’Iis Carlo Levi, di cui fa parte l’IPSASR di Garaguso, del Consigliere regionale Luca Braia e dei sindaci dei centri dai quali provengono gli studenti dell’istituto.

Marrese ha sottolineato come:

“la sinergia tra istituzioni, dirigenza scolastica e corpo docente porti sempre risultati.

Il nuovo impianto, peraltro, è solo l’ultimo fatto concreto in ordine di tempo che questo plesso può vantare.

Sin da quando mi sono insediato, infatti, gli interventi sono stati numerosi.

E’ stata una politica dei piccoli passi, anche a causa della situazione nella quale le Province italiane sono state costrette, ma dai risultati comunque tangibili.

Dobbiamo proseguire su questa strada: l’ascolto è massimo, così come il nostro impegno per la scuola e i bisogni dei nostri giovani studenti.

Anche sul fronte del trasporto scolastico ci siamo fatti portavoce, e continueremo a farlo, con l’Ente che ha competenza su questo fronte, cioè la Regione Basilicata”.

Per Policaro la consegna del campo è stata:

“un’iniziativa importante, sia per il professionale per l’agricoltura di Garaguso che per l’intero Iis Levi.

Con l’inaugurazione del campo esterno di calcio a 5 si aggiungono opportunità per le studentesse e gli studenti del plesso, come dell’intero comprensorio che fa da bacino di utenza per le iscrizioni della nostra scuola che racchiude un professionale ma anche un tecnico e due licei.

Quando le istituzioni si uniscono per lavorare a fornire strumenti adeguati per la formazione e l’istruzione, oltre che ambienti confortevoli, la scuola tutta ne esce migliore.

Ringrazio il Presidente Marrese per aver fatto in modo che tutto questo oggi si avverasse”.

Al termine spazio a gare amichevoli alle quali hanno preso studentesse e studenti dei quattro plessi che compongono il Levi.

Ecco le foto.

