A Montescaglioso, Pomarico, Stigliano e ad altri 8 comuni milioni di euro per questi dissesti idrogeologici! Ecco tutti gli interventi previsti

Presso la sala Verrastro della Regione Basilicata sono stati stipulati questa mattina gli Accordi per la concessione dei finanziamenti previsti dalle Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” del PNRR.

Alla firma sono intervenuti:

il presidente della Giunta regionale Vito Bardi,

il capo di Gabinetto del presidente, Michele Busciolano,

il Presidente della Provincia di Matera,

i sindaci dei 13 Comuni interessati.

Il Piano prevede 34 interventi per un investimento complessivo di 33,57 Meuro, di cui 8,35 Meuro per “interventi in essere” e “25,22 Meuro per “nuovi interventi”.

Ha spiegato il Presidente Bardi:

“Con i 25 milioni di euro a disposizione per progetti di nuove opere si potranno risolvere moltissime criticità di carattere idrogeologico ed idrauliche.

Tre di queste ricadono in territori particolarmente vulnerabili nei Comuni di Montescaglioso, Pomarico e Stigliano.

I tre Comuni hanno a disposizione una provvista finanziaria di circa 5 milioni di euro ciascuno e potranno essere completati tutti gli interventi utili alla risoluzione dei problemi sulle frane e sui reticoli idraulici.

I restanti 8 Comuni e la Provincia di Matera potranno risolvere i problemi legati alla mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 2013, 2017 e 2019 che hanno determinato stati di emergenza di carattere nazionale.

Con gli importi destinati potranno essere ripristinate anche le principali infrastrutture danneggiate, il patrimonio edilizio pubblico e alcuni beni culturali e paesaggistici“.

Per tutti gli interventi l’avvio della procedura di affidamento deve essere fatto entro il 30 novembre 2023, l’inizio dei lavori dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15 aprile 2024 e il termine è previsto al 31 dicembre 2025.

Tutto il Piano, a valere sui fondi del PNRR, sarà coordinato e diretto dall’Ufficio per la Protezione Civile regionale.

L’Ufficio curerà la definizione dei rapporti concessori nei confronti degli Enti Soggetti attuatori degli interventi finanziati e per tutti gli adempimenti conseguenti, comprese le procedure previste all’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 per avvalersi della contabilità speciale della Regione Basilicata.

