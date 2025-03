Garaguso, sanità: sopralluogo presso il cantiere della futura Casa di Comunità. Queste le ultime notizie

Questa mattina l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere della futura Casa di Comunità di Garaguso, dove sono ufficialmente iniziati i lavori di adeguamento e ristrutturazione della struttura.

L’Assessore è stato accompagnato nella visita dalla sindaca di Garaguso, Antonella Bilotta, e dagli ingegneri dell’ASM, Giambattista Grieco e Nicola Sannicola, che hanno illustrato nel dettaglio gli interventi previsti.

Il cantiere, allestito e consegnato il 31 Dicembre 2024, prevede un investimento di 714.609,03 euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l’obiettivo di potenziare l’assistenza territoriale e garantire ai cittadini un accesso più efficiente ai servizi sanitari.

La nuova Casa di Comunità, di tipologia spoke, sarà operativa 12 ore al giorno per 6 giorni a settimana e si estenderà su una superficie di 800 metri quadrati. La struttura ospiterà poliambulatori multidisciplinari per rispondere in modo capillare alle esigenze sanitarie della popolazione.

I lavori in corso comprendono il consolidamento strutturale, l’adeguamento sismico e la riorganizzazione degli spazi interni, con particolare attenzione al miglioramento dell’accessibilità grazie all’installazione di un ascensore per collegare i tre piani dell’edificio.

Inoltre, il progetto prevede un aggiornamento tecnologico significativo, con l’ammodernamento degli impianti elettrici e idraulici, il potenziamento dei sistemi di climatizzazione e un importante intervento di efficientamento energetico, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e innovazione previsti dal PNRR.

Durante la visita, l’Assessore Latronico ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa per il miglioramento dell’assistenza sanitaria territoriale:

“La realizzazione della Casa di Comunità di Garaguso rappresenta un passo concreto verso una sanità più moderna e vicina ai cittadini.

Grazie ai fondi del PNRR e a una pianificazione attenta, stiamo costruendo una rete di servizi capillare, capace di rispondere in maniera più tempestiva ed efficace ai bisogni della popolazione.

L’obiettivo è quello di garantire una presa in carico più completa dei pazienti, evitando

sovraccarichi negli ospedali e migliorando l’accesso alle cure primarie.

Questo cantiere è la testimonianza del nostro impegno per un sistema sanitario più equo, efficiente e tecnologicamente avanzato.”

Anche il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Matera (ASM), Maurizio Friolo, ha espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori, evidenziando l’importanza della struttura all’interno del sistema sanitario regionale:

“Questa Casa di Comunità sarà un punto di riferimento fondamentale per la popolazione, garantendo servizi sanitari di prossimità e prestazioni ambulatoriali di qualità.

L’obiettivo è rafforzare l’assistenza sul territorio, riducendo la necessità di spostamenti verso i grandi ospedali e offrendo ai cittadini un accesso più rapido ed efficiente alle cure.

L’investimento su questa struttura conferma l’attenzione della Regione Basilicata e dell’ASM per il miglioramento continuo dei servizi sanitari locali.”