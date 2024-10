G7 a Matera, limitazioni per la circolazione dei mezzi pesanti. Ecco le tratte

In relazione alla presidenza italiana del G7 ed alla riunione per le Pari Opportunità fissata dal 4 al 6 ottobre a Matera sono in vigore alcune limitazioni per la circolazione dei mezzi pesanti, disposte con Ordinanza Prefettizia.

Nel dettaglio, dalle ore 13.00 del 4 ottobre alle ore 13.00 del 6 ottobre sarà attivo il divieto di circolazione ai veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate ed ai veicoli che trasportano merci pericolose, lungo le seguenti tratte stradali :

– SS 99 “Barese”: dal km 10,420 (confine con la provincia Bari) al km 16,610 (innesto con la SS7 “Appia”);

– SS7 “Appia”: dal km 562,520 (svincolo con la strada provinciale 3 “Via del Mare”) fino al km 582,850 innesto con la strada provinciale 11 ‘Matera-Gioia del Colle’;

– SS.655 “Bradanica”: dal km 138,500 svincolo “La Martella-Zona Industriale” al km 143,630 “rotatoria innesto SS.7 e via Timmari”.

Anas, per quanto di propria competenza, ha già predisposto la segnaletica stradale nei pressi degli svincoli principali delle statali interessate delle limitazioni di transito ed attivato i Pannelli a Messaggio Variabile, oltre che i canali informativi aziendali.