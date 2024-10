A Policoro quest’importante struttura finalmente vede la luce: “Darà sollievo alle famiglie e toglierà dalla solitudine diversi utenti”. I dettagli

Il Dopo di Noi a Policoro è finalmente realtà.

L’importante struttura socio assistenziale, nata per ospitare 10 utenti residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale “Metapontino Collina Materana” suddivisi in gruppo appartamento e casa famiglia, dall’1 ottobre ha i suoi primi 4 utenti.

L’iter per l’apertura della struttura (che ha visto prima la progettazione e la realizzazione, poi la procedura di gara per l’affidamento, infine l’individuazione dei beneficiari) è stato lungo e tortuoso ed ha visto diversi uffici lavorare in maniera sinergica per il raggiungimento di questo importante obiettivo che darà sollievo a diverse famiglie.

Dichiarano il sindaco Enrico Bianco e l’assessore alle Politiche Sociali, Cinzia Mastronardi:

“Un tassello importante per la Città di Policoro, di cui andiamo particolarmente orgogliosi.

L’idea progettuale nasce nel lontano 2009 grazie alla lungimiranza dell’allora vicesindaco Rocco Leone, quando mise le basi per un Dopo Di Noi molti anni prima dell’istituzione della legge nazionale (del 2016).

Abbiamo affrontato e superato diversi ostacoli anche di natura tecnica e logistica, ma finalmente l’importante struttura vede la luce, darà sollievo alle famiglie e toglierà dalla solitudine diversi utenti“.

Le prime settimane saranno di accoglienza e ambientazione di una nuova dimensione quotidiana: successivamente saranno integrati laboratori e attività volti all’autonomia e all’integrazione di persone con disabilità.