Fuochi Madonna della Bruna a Matera: Regione Basilicata a lavoro per “superare le difficoltà”. Ecco le ultime notizie

Dopo due anni di attesa, la città di Matera è in fermento per la Festa della Bruna, sua Patrona, per cercare di risolvere le ultime questioni e ripristinare il più possibile il programma delle celebrazioni secondo tradizione.

Dopo il no da parte dell’Ente Parco della Murgia Materana allo spettacolo pirotecnico che conclude solitamente i festeggiamenti, importanti novità giungono dall’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico:

“Fuochi Madonna della Bruna: promosso tavolo presso assessorato per esaminare le criticità rappresentate da ente parco.

Ci saranno chiarimenti da parte associazione Madonna della Bruna finalizzati a superare le difficoltà per lo svolgimento della festa secondo tradizione“.

Cosa ne pensate?

