Il forte vento che si è abbattuto su Matera e che sta interessando la Basilicata intera, sta creando vari disagi.

Tra gli ultimi, in Via Parini, un tetto scaraventato per strada.

Non è chiaro se provenga da una casa o da una scuola della zona.

Paura tra i presenti che in mattinata hanno visto volare non solo il tetto, ma anche bidoni e cartelloni, dislocati in varie aree della città.

Si raccomanda la massima prudenza.

Questa una foto.