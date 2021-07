Focolai Covid a Bernalda: il Commissario straordinario chiede intervento urgente dell’Asm! I dettagli

Il Commissario straordinario del Comune di Bernalda, Mariarita Iaculli, in una nota, dichiara:

“In seguito ai focolai di casi Covid-19 registrati nel territorio di Bernalda è stato chiesto oggi al Commissario dell’ASM di provvedere con l’urgenza che il caso richiede :

– al tracciamento accurato;

– all’esecuzione in loco, nei confronti di cittadini che ne facciano richiesta, di tamponi naso-faringei.

Infatti la recente recrudescenza, con la conseguente impennata di casi positivi al virus Sars Cov 2 tra i cittadini di questo territorio pone all’attenzione una forte criticità che richiede urgenti interventi al fine di contenere il diffondersi dello stesso, soprattutto in considerazione del fatto che Bernalda, con la frazione di Metaponto Lido, è una località turistica meta, in questo periodo, di numerosi visitatori.

Su questo scenario ben si comprende come il rischio di un passaggio della Città in fascia di rischio elevato determinerebbe il tracollo della già provata e fragile economia, senza parlare dell’allarme conseguente all’elevato numero di presenze che costituisce un pericolo per la salute pubblica, con il possibile moltiplicarsi di casi in seguito ai contagi”.

