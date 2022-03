Fine stato di emergenza Covid! Misure e green pass: ecco cosa cambia dal 1° Aprile

Domani, venerdì 1° aprile, dopo due anni l’Italia dirà addio allo stato di emergenza.

Scatterà quindi il graduale allentamento delle misure anti coronavirus e delle regole più restrittive per limitare il contagio.

Dal green pass, al super green pass, passando per mascherine e quarantene, il Governo ha istituito una sorta di calendario che togliere la limitazioni imposte.

1° APRILE

Bar e Ristoranti

Niente obbligo di green pass rafforzato per bar, ristoranti all’aperto.

Trasporti

Niente obbligo di green pass rafforzato anche per i mezzi di trasporto pubblico locale con mascherina Ffp2.

Per aerei, treni e navi ci sarà solo il base e la mascherina Ffp2.

Alberghi, uffici e negozi

Cade l’obbligo di green pass, sia base che rafforzato, per hotel e strutture ricettive, servizi alla persona.

Non sarà più richiesto il certificato per negozi e attività commerciali, uffici pubblici, poste, banche.

Feste e spettacoli

Spettacoli e feste all’aperto, cerimonie pubbliche saranno a ingresso libero così come musei, mostre, luoghi della cultura (anche al chiuso).

Le discoteche all’aperto potranno lavorare a capienza piena.

Sport e stadi

La capienza degli impianti sportivi torna al 100% dei posti disponibili sia all’aperto che al chiuso (in questo caso con la mascherina) con green pass base.

Ingresso senza certificato anche per piscine all’aperto.

Quarantene per i contatti

Non sarà più obbligatorio osservare la quarantena precauzionale se si viene a contatto con una persona contagiata, anche se non si è vaccinati: basterà osservare l’autosorveglianza.

La Ffp2 in classe non sarà più obbligatoria, si potrà passare alla chirurgica, però la data non è ancora stata decisa.

Le sanzioni al lavoro

Rimangono le sanzioni di 100 euro per chi non rispetta l’obbligo di vaccino per andare al lavoro se ha più di 50 anni.

Si potrà entrare in ufficio con il tampone.

30 APRILE

Mascherine chirurgiche

Fino al 30 aprile resta l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi diversi dall’abitazione privata.

1° MAGGIO

Green pass al chiuso

Cade l’obbligo di green pass per bar e ristoranti al chiuso, mense e catering, cinema, teatri, concerti al chiuso, eventi sportivi, studenti universitari, centri benessere, sport al chiuso e spogliatoi, convegni e congressi, corsi di formazione, centri culturali e concorsi pubblici.

Ffp2 a concerti e partite

Finisce l’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 all’aperto sia ai concerti sia negli stadi.

Discoteche e protocolli

Le discoteche al chiuso potranno lavorare con piena capienza, ma dovranno rispettare i protocolli di sicurezza.

15 GIUGNO

Obbligo vaccinale

Scade l’obbligo vaccinale per medici, infermieri, operatori delle Rsa, insegnanti e personale della scuola, ma anche per chi lavora nel comparto della difesa, della sicurezza, del soccorso pubblico, per il personale della polizia locale, dei servizi segreti e della polizia penitenziaria.

Fine dell’obbligo vaccinale anche per le persone che hanno più di 50 anni di età: non saranno più tenute a presentare il green pass per entrare al lavoro.

