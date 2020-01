Finalmente anche Matera è sede di questa illustre associazione mondiale di donne! I dettagli

Il Soroptimist International d’Italia – Club Matera ha organizzato, a Matera, in data 11 gennaio 2020, la cerimonia di fondazione del Club Matera – Soroptimist International d’Italia.

Il Soroptimist International, nato negli USA nel 1921 e diffuso oggi in 122 paesi contando 3.000 club, è un’associazione mondiale di donne di elevata qualificazione professionale che rappresentano categorie professionali diverse, favorendo così un’ampia circolazione e condivisione di progetti e service efficaci.

Lo scopo è, attraverso azioni concrete, promozione dei diritti umani, promozione del potenziale delle donne e sostegno all’avanzamento della condizione femminile, accettazione della diversità e creazione di opportunità, di trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale.

Il primo club in Italia fu fondato a Milano nel 1928, mentre l’Unione Italiana si è costituita nel 1950, e conta, ad oggi, 156 club con quasi 6.000 socie.

Nel corso dell’evento ha avuto luogo la cerimonia ufficiale di fondazione del Club Matera che inserisce nel contesto culturale internazionale l’attività delle donne lucane, nella forma di service o di progetto, in stretta collaborazione con le istituzioni regionali e locali, abbracciando, in campo internazionale, il progetto decennale 2011 – 2021 “Educate to lead”.

Durante la cerimonia c’è stata la consegna della Charte da parte della Presidente del Comitato Statuti di Federazione, alla presenza del Presidente Nazionale.

Il Club di Matera si avvia con le prime 50 socie fondatrici lucane che hanno designato come Presidente Patrizia Minardi, oggi dirigente dell’Ufficio sistemi culturali e per la Cooperazione internazionale della Regione Basilicata, da sempre impegnata nella valorizzazione culturale del territorio lucano e simbolo di eccellenza professionale al femminile, premiata più volte a livello europeo e nazionale.