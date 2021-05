Ferrandina: riapertura ville comunali e città più pulita con i nuovissimi cestini! Ecco tutte le belle novità

L’Assessore all’Ambiente Maria Murante e il Sindaco Gennaro Martoccia annunciano importanti novità per il comune di Ferrandina (MT).

La prima riguarda i nuovi cestini per i possessori di cani.

Ecco cosa scrivono in proposito Murante e Martoccia:

“Da oggi su tutto l’abitato di Ferrandina (MT) sono stati posizionati appositi cestini (dog box ‘Luisito’) per gli escrementi dei nostri amici a 4 zampe.

Ovviamente bisognerà dotarsi di apposita busta per poter mantenere puliti e igienizzati i contenitori che ci auguriamo vengano utilizzati solo per questo scopo.

Possiamo dirci soddisfatti per aver dotato una cittadina come la nostra di strumenti che ogni giorno la rendono fruibile, aperta, semplicemente civile, al pari delle grandi città che quando visitiamo lodiamo per il civismo.

Anche a noi.

Dimostriamolo.

PS: vi ricordiamo che oltre ai dog box da qualche settimana l’abitato è stato dotato anche di appositi contenitori per pile e batterie esauste”.

La seconda notizia è invece sulla riapertura di “Villa Pinocchio” e di “Villa Mattei”.

Si apprendono i dettagli dall’Assessore allo Sport Maria Teresa Di Stefano e dal Sindaco Gennaro Martoccia:

“Finalmente i cittadini, le famiglie e i nostri figli potranno godere delle infrastrutture sportive e degli spazi pubblici che abbiamo programmato e tenacemente realizzato in questi 5 anni di mandato elettorale.

Il difficile momento che stiamo vivendo, a causa della pandemia, non ha consentito di fruire a pieno di tali importanti spazi ludici, sociali e ricreativi.

È con grande soddisfazione, ma anche con un pizzico di emozione, che annunciamo la riapertura di ‘Villa Pinocchio‘ con la sola esclusione al momento – e a titolo cautelativo – dell’area destinata al calcetto.

Per la gioia dei più piccoli, annunciamo anche l’apertura di ‘Villa Mattei’ interamente riqualificata dall’Amministrazione, con la sola esclusione al momento del campo da beach volley.

Entrambe le ville seguiranno i seguenti orari di apertura al pubblico:

Mattina: 10:00-13:00;

Pomeriggio: 16:00-20:00.

Vogliamo ricordare che l’accesso dei cittadini a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti nonché delle distanze di sicurezza interpersonale di un metro.

Le Forze dell’ordine, la Polizia Municipale, le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e Croce Rossa Italiana, i lavoratori RMI e TIS, vigileranno per controllare il rispetto di tali prescrizioni.

Vorremmo che l’intera Comunità, dopo tanti sacrifici dovuti alle restrizioni da Covid-19, potesse beneficiare al meglio tali luoghi in modo da ritrovare quella serenità e voglia di socialità di cui tanto abbiamo bisogno.

Nei prossimi giorni annunceremo altre importanti aperture“.

