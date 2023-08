Ferrandina: con grandi, piccoli e una delegazione di disabili al via il BiciTour per le vie della città! I dettagli

Oggi con partenza alle ore 18:30 circa dalla piazza principale (Piazza Plebiscito), avrà luogo il BiciTour per le vie della città Aragonese.

L’evento è parte integrante del programma “Estarte Ferrandinese 2023” ed in particolare, della settimana sportiva, patrocinata dal Comune e da varie Associazioni sportive.

Il “tour” prevede un percorso che abbraccerà tutto il centro abitato, con ritorno al punto di partenza, la piazza centrale, e vedrà la partecipazione di grandi, piccoli ma anche una delegazione di disabili rappresentata da una grande sportiva di origini locali ma residente a Milano, Viviana Barile.

Non c’è competizione ma solo voglia di pedalare in gruppo a mo’ di passeggiata con genitori, fratelli e sorelle, amici e parenti vari, tutti insieme appassionatamente, solo per il gusto di pedalare in libertà senza alcun pericolo di automobilisti distratti o pedoni arroganti, tutto all’insegna della libera circolazione ciclistica e del reale divertimento di grandi e piccini.

Si prevede una folta partecipazione, vista la grande passione che coglie tanti giovani Ferrandinesi e non solo.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)