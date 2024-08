Fc Matera vince l’Asd Nettuno Calcio in un allenamento congiunto. Ragazzi avanti così

Buona anche la seconda.

Nel pomeriggio di ieri, Fc Matera ha affrontato l’Asd Nettuno Calcio in un allenamento congiunto presso lo stadio “E. Marcangeli” di Carsoli (AQ).

Il risultato finale è di 3-0 per i biancoazzurri, i quali sono andati a segno con Pablo Burzio (doppietta) e Felix Ledesma.

Le reti sono avvenute tutte nel primo tempo.

Anche in questa seconda uscita stagionale, i ragazzi di mister Ciullo hanno mostrato ottime trame di gioco nell’arco dei novanta minuti applicando i principi di gioco e di tattica dettati dal tecnico durante il ritiro di precampionato in Abruzzo.

Cresce anche la condizione fisica dei calciatori che, chiaramente, avvertono ancora la pesantezza dei carichi di lavoro di questi giorni.

In ogni caso, si registrano ulteriori passi in avanti sotto diversi punti di vista da parte della rosa materana, in attesa dell’esordio stagionale con il Fasano, nella gara valida per per il 1° turno di Coppa Italia Serie D 2024/25, in programma domenica 1º settembre.

Ecco le foto della partita.