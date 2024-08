Fc Matera, pubblicato il calendario del campionato di serie D 2024/25!

Infatti, il derby lucano sarà il big match della prima giornata di Campionato del girone di andata, che terminerà con la trasferta campana in casa della Nocerina, fissata per il 22 dicembre 2024. Invece, il girone di ritorno avrà inizio il 05 gennaio 2025 con la trasferta sul campo del Francavilla in Sinni e si concluderà il 04 maggio 2025 con la gara contro la Nocerina presso lo stadio della Città dei Sassi.

Oggi, 9 agosto, i calendari della nuova stagione sono stati resi noti dalla Lega Nazionale Dilettanti. Due i turni infrasettimanali che riguarderanno tutto il campionato: il 23 ottobre (8ª giornata) e l’anticipo pasquale del 17 aprile (32ª giornata).

Il campionato si prenderà una pausa subito dopo il turno del 9 marzo per dare spazio agli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.

Per quanto concerne l’orario di svolgimento, le gare inizieranno alle ore 15 fino al 27 ottobre quando poi si passerà alle ore 14.30. L’orario tornerà alle ore 15 a partire dal 30 marzo, mentre nella post season scatterà in avanti alle ore 16.

Il commento del direttore sportivo del Fc Matera, Alessio Ferroni:

«Iniziare la nuova stagione con il derby lucano è sicuramente un aspetto particolare e stimolante per tutti noi.

Dobbiamo necessariamente partire con il piede giusto dando immediatamente una risposta positiva all’ambiente biancoazzurro.

Sicuramente è un calendario impegnativo che ci vedrà sfidare delle ottime squadre.

Noi comunque siamo molto ottimisti e fiduciosi perché il mister e i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro in questa fase di precampionato.

L’obiettivo è quello di sudare la maglia e rendere fieri i nostri tifosi. Sono certo che ci ritaglieremo uno spazio importante in questa stagione mostrando carattere e non avendo paura di niente e di nessuno».