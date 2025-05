Fc Matera-Nocerina Calcio: ecco come si è conclusa la sfida

Terminano i 90 minuti tra Fc Matera – Nocerina Calcio con il risultato di 2-2.

La seconda frazione di gioco si apre con il Matera in avanti: fallo da ultimo uomo di Silvestri che atterra Kernezo e viene espulso dal direttore di gara.

Al 55’ Matera pericoloso con un tiro a giro di Kernezo che sfiora il palo. Al 58’ traversa dei biancoazzurri con uno splendido tiro da fuori di Tazza che sbatte sul legno.

Al 63’ tenta la botta il biancoazzurro Napolitano, ma la conclusione è neutralizzata dal portiere avversario.

Al 66’ colpo di testa di bomber Di Piazza, la cui conclusione non centra lo specchio della porta. Al 70’ tiro a fil di palo di Burzio che, per poco, non trova il pareggio.

Al 74’ ancora traversa per i biancoazzurri: 14 Kernezo fa partire una spettacolare conclusione, fermata ancora una volta dal legno superiore.

All’85’ ancora Casiello dalla sinistra: il suo tiro finisce a lato di poco.

Nei minuti di recupero arriva il pareggio biancoazzurro con un meraviglioso tiro di Tazza da fuori.

Finisce così, in pareggio.