Pisticci: l’Abbazia Santa Maria del Casale ha accolto tante persone per una giornata ricca di spiritualità, cultura e riflessione sullo sviluppo sostenibile

Ieri, 3 maggio, la comunità di Pisticci ha avuto l’onore di ospitare la ventiduesima tappa di “In cammino – Abbazie d’Europa”, prestigiosa iniziativa che si inserisce nel percorso di avvicinamento al 𝐆𝐢𝐮𝐛𝐢𝐥𝐞𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟓.

Come fa sapere l’Amministrazione:

“L’𝐀𝐛𝐛𝐚𝐳𝐢𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐋𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐬𝐚𝐥𝐞, luogo storico e simbolico per Pisticci e già protagonista del Giubileo del 2000, ha accolto numerosi partecipanti in una giornata ricca di spiritualità, cultura e riflessione sullo sviluppo sostenibile.

La mattinata ha visto lo svolgimento del convegno “𝐂𝐨𝐥𝐭𝐢𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐨, 𝐧𝐮𝐭𝐫𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀”, presieduto da 𝐋𝐢𝐯𝐢𝐚 𝐏𝐨𝐦𝐨𝐝𝐨𝐫𝐨 e moderato da Claudio Serafini, con i saluti istituzionali di Domenico Albano, Sindaco di Pisticci; Viviana Verri, Consigliere dell’Ufficio di Presidenza Regione Basilicata; Gerardo La Rocca, Presidente ANCI Basilicata; Beniamino Laurenza, Presidente Pro Loco Pisticci; Grazia Panetta, Capo Gruppo FAI Pisticci e Valle dei Calanchi. Hanno partecipato al convegno: Cosimo Latronico, Assessore alla Sanità Regione Basilicata; Tommaso Muliero, produttore di grano, pasta e prodotti da forno biologici “Sapori di Villa Paradiso”; Alessandro Quinto, Presidente della Cooperativa Agricola Agorà.

A seguire, la tavola rotonda “𝐒𝐢𝐦𝐛𝐨𝐥𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐞 𝐫𝐮𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐨 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐥𝐮𝐜𝐚𝐧𝐚”, a cura della giornalista Isabella Romano, con la partecipazione di Don Gianluca Bellusci, Presbitero diocesano e docente presso l’Istituto Teologico della Basilicata; il prof. Dino D’Angella, storico; Don Antonio Di Leo, parroco-rettore della Parrocchia Santuario “Cristo Re – Madonna del Casale”; Massimo Cifarelli, referente per il Consorzio Panificatori di Matera, con il coordinamento di Antonio Bettanini, Direttore di In cammino – Abbazie d’Europa.

Nel pomeriggio, la suggestiva performance artistica ”𝐃𝐚 𝐧𝐨𝐛𝐢𝐬 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐦”, attraverso la Sand Art di Anna Maria Pagliei, diretta da Mirella Troiano, con letture di Giulia Iannuzziello e Mirella Troiano e accompagnamento musicale di Mariano Pastore (clarinetto) e Carmine Milano (chitarra), ha saputo emozionare e raccontare, in modo originale e coinvolgente, il ciclo vitale del grano.

Ha dichiarato il Sindaco Domenico:

“È davvero un momento speciale per la nostra comunità poter ospitare un evento così importante, che unisce spiritualità, cultura e sostenibilità.

Pisticci si conferma, ancora una volta, luogo di incontro e di crescita, e siamo felici di contribuire al cammino verso il Giubileo 2025”.

Un ringraziamento particolare va alla professoressa Livia Pomodoro per la sua preziosa presenza e per l’alto valore scientifico e umano che ha conferito al convegno, e a Giovanni Santilio per il fondamentale contributo organizzativo e per aver fortemente voluto che la nostra Abbazia fosse parte di questo importante percorso, rafforzando così il legame con la sua terra d’origine.

L’Amministrazione Comunale esprime inoltre sentiti ringraziamenti a tutti i relatori, artisti, organizzatori e partecipanti che hanno reso possibile questa giornata di altissimo valore culturale e umano.