Era lucana Teresa Cupparo, trovata senza vita in casa a Biella

Si apprende su PrimaBiella della morte improvvisa di Teresa Cupparo, 57 anni, originaria di Francavilla in Sinni (in provincia di Potenza).

“È deceduta nella sua abitazione, forse colta da un improvviso malore.

È stata trovata esanime quando nel suo alloggio, forzando una finestra del balcone, sono entrati i vigili del fuoco di Biella.

A nulla sono valsi i soccorsi per la donna, madre di due figli, Luisa ed Emanuele, conosciuta anche per la sua attività di assistenza in ospedale al servizio di persone bisognose di cure.

A dare l’allarme una persona che ha allertato i soccorsi dopo che la donna, separata da qualche tempo, non rispondeva al telefono e al citofono dell’abitazione di Chiavazza (BI).

Tantissimi i messaggi di vicinanza ai due figli e di stima nei confronti di una donna molto benvoluta dai tantissimi amici“.

