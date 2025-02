Entrano nel vivo i lavori sul viadotto ‘Basento’ nel materano: queste le modifiche alla circolazione

Lungo la strada statale 7RACC entrano nel vivo i lavori per l’intervento di manutenzione in corso sul viadotto ‘Basento, situato in corrispondenza del km 52,900, tra i territori comunali di Pomarico e Ferrandina, in provincia di Matera.

Spiega Anas:

“L’intervento – per un investimento complessivo di oltre 7 milioni di euro – ha preso il via alla fine nel corso della estate scorsa, con l’esecuzione di lavorazioni che hanno interessato la parte sottostante il viadotto, senza arrecare disagi alla circolazione della sovrastante statale.

Nel dettaglio, a partire da Martedì 18 febbraio verranno avviate attività sulle strutture dell’opera, che rendono necessaria l’attivazione del senso unico alternato tra il km 1,200 ed il km 1,400, regolato da impianto semaforico; tale prima fase dei lavori sull’opera – lunga circa 600 metri – proseguirà fino alla fine del mese di maggio.

Le lavorazioni principali riguarderanno:

gli interventi sugli impalcati,

impermeabilizzazione della soletta, sollevamento degli impalcati e sostituzione degli appoggi strutturali con appoggi di nuova generazione,

il ripristino corticale delle pile e delle spalle,

la realizzazione dei nuovi cordoli porta barriere e relativa installazione di nuovi guardrail,

oltre alla realizzazione della nuova pavimentazione e giunti di dilatazione.

Le attività avviate sono finalizzate ad elevare gli standard di sicurezza e percorribilità dell’infrastruttura, innalzando altresì la vita utile del viadotto”.