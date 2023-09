Ennesimo incidente mortale sulla Pisticci-Pozzitello: questa la richiesta

La riforma Delrio, come è noto, ha privato le Province di importanti dotazioni economiche che, allo stato, impediscono a questi enti intermedi di essere autonomi nella gestione delle proprie funzioni, ad iniziare dalla viabilità.

L’ennesimo incidente mortale avvenuto qualche giorno sulla S.P. 18, Pisticci-Pozzitello, rende non più procrastinabili gli interventi necessari sull’arteria, che il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha in realtà da tempo richiesto alla Regione Basilicata.

Ha dichiarato Marrese:

“Non è possibile che la politica si occupi delle emergenze solo sull’onda dell’emozione determinata da incidenti mortali.

Alla Regione Basilicata abbiamo chiesto da tempo i necessari finanziamenti per poter intervenire con gli opportuni allargamenti della sede stradale e, più nell’immediato, per la sua messa in sicurezza.

A maggio scorso, infatti, chiesi al Presidente Bardi e all’assessore Merra un finanziamento di oltre 8 milioni di euro per l’adeguamento della sede stradale, ma ricordo che già a gennaio il Consiglio regionale approvò all’unanimità una mozione con la quale si chiedeva al governatore lucano di finanziare il progetto di allargamento e messa in sicurezza dell’intera strada.

A gennaio, poi, a seguito di richiesta del sindaco di Pisticci, condivisa con la Provincia, la Prefettura ospitò un incontro per affrontare la tematica in oggetto.

Ad oggi, però, non abbiamo ottenuto neanche un centesimo, a fronte di richieste reiterate e di un’intensa attività progettuale: sempre a maggio, infatti, l’ufficio tecnico provinciale ha redatto un progetto per la messa in sicurezza attraverso la posa di guard-rail e la sostituzione di quelli incidentati, per l’incremento dell’illuminazione notturna degli incroci ed innesti sulla SP, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale nei punti in cui ciò è necessario, per un totale di 2 milioni di euro.

Va comunque ricordato che la Provincia di Matera ha già messo in campo interventi su questa arteria: allargamento della sede stradale del tratto Pisticci-Pozzitello e realizzazione della rotatoria; pulizia delle cunette, installazione della pubblica illuminazione su alcuni incroci; ri-bitumatura del tratto da Pisticci a contrada San Leonardo.

Inoltre, proprio nei giorni scorsi è arrivato il semaforo verde per procedere al taglio di alcuni alberi ritenuti pericolosi: a causa della burocrazia solo adesso la Provincia potrà procedere al taglio.

Nell’invitare cittadini, politica e associazioni a sostenere l’azione continua che svolge la Provincia sul fronte del reperimento dei fondi, mi duole constatare che, purtroppo, la situazione è quella che conosciamo.

Ecco perché, congiuntamente alle criticità sollevate dal sindaco di Pisticci, Domenico Albano, e dalla consigliera provinciale, Viviana Verri, nel ribadire che la messa in sicurezza della strada non è più procrastinabile, chiedo a Bardi e Merra di convocare un tavolo tecnico per fare il punto della situazione, ma, soprattutto, che nell’immediato la Regione stanzi i fondi necessari per la messa in sicurezza e che pianifichi al più presto lo stanziamento di risorse necessarie per ampliare l’arteria”.a

