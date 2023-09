A Ferrandina inaugurato un nuovo parco fotovoltaico: è più grande della Basilicata. I dettagli

“La Basilicata si dimostra regione che mobilità investimenti nel campo degli impianti energetici da fonti rinnovabili come nel caso di Ferrandina“.

Così l’assessore regionale all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, a Ferrandina (Matera) Iren, attraverso IrenGreen Generation, società del Gruppo dedicata allo sviluppo delle rinnovabili, ha inaugurato oggi un nuovo parco fotovoltaico.

L’impianto, con la potenza di 30 MWp è in esercizio dal mese di luglio, ed è il più grande della Basilicata.

Sorge su una superficie di 37 ettari, è composto da due impianti, rispettivamente da 10 MWp e 20 MWp e, grazie a 55 mila pannelli, raggiunge una produzione annuale di 50 GWh, pari al consumo medio di elettricità di 18 mila famiglie.

Per il 2030 abbiamo obiettivi ancora più ambiziosi per trasformare la Basilicata in un hub energetico da fonti rinnovabili ottenendo come abbiamo richiesto al governo nazionale ricadute economiche per il sistema produttivo regionale con l’istituzione di una royalties sul valore dell’energia prodotta come avviene per il fossile.

Si costituirebbe un piano di sviluppo per il rilancio produttivo ed ambientale della Basilicata”.a

