Policoro: da medico chirurgo presso l’ospedale Giovanni Paolo II a relatore in questo congresso mondiale in Thailandia! Complimenti al giovane dott. Parciante

“Da anni si parla di sanità allo sfascio, però bisogna pure valorizzare le nostre eccellenze che si distinguono in tutto il mondo per la loro bravura, competenza e professionalità.

La Asm di Matera ha tante difficoltà nel reperire professionisti da affiancare ai quanti già in struttura, ora possiamo fregiarci di avere a breve presso l’Ospedale Civile di Policoro (MT) nell’organico della U.O. di Ortopedia e Traumatologia diretta dal Direttore dott. Pietro Gianfreda, la disponibilità in organico di una giovane risorsa“.

Con piacere lo sostiene il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano per il quale, “doveroso è far sapere che un figlio della nostra terra, con illuminati della Chirurgia Ortopedica dal calibro del Prof. dottor Alessandro Gasbarrini, Direttore della U.O. di Chirurgia Vertebrale a indirizzo Oncologico presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, parteciperà al Global Spine Congress (GSC), congresso mondiale di chirurgia vertebrale in svolgimento dal 15 al 18 maggio 2024 a Bangkok, in Thailandia: è il Dott. Antonio Parciante, classe 1994, attualmente medico chirurgo ortopedico presso Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

Dopo aver conseguito la laurea in Medicina e chirurgia presso l’università statale San Clemente d’Ocrida di Sofia (BG) in lingua inglese nel Dicembre 2019, nonostante la giovane età, durante il periodo nero della pandemia, non ha esitato a dare il suo contributo al fianco dei tanti colleghi eroi con il camice bianco senza far mancare con garbo e schiettezza, evidenze sulle incongruenze che la politica e l’opinione pubblica non potevano più far finta di non vedere.

Dal 2009 si organizzano eventi di livello mondiale, nel 2024 GSC si dirige verso l’Asia del Pacifico per uno dei più grandi raduni per migliaia di chirurghi spinali internazionali: ed è questa la meraviglia che vogliamo diffondere che, Parciante sarà un protagonista in questo congresso.

Precisamente il giorno 17 maggio all’incontro annuale di AO Spine, Parciante esalterà ai colleghi mondiali il suo lavoro professionale sulla colonna vertebrale facendo da lezione ai migliaia di chirurghi della colonna vertebrale in Asia, riuniti in occasione da tutto il mondo.

Fornirà, inoltre, un forum eccezionale in idee, da poter fare rete con altri professionisti della colonna vertebrale e conoscere le ultime ricerche e tecnologie nella chirurgia della colonna vertebrale.

Come Ugl abbiamo avuto modo conoscerlo, di apprezzarne le virtù di questo ragazzo: è stato Medico chirurgo presso il pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro fino ad Ottobre 2020, medico USCA presso centro Covid ASL Matera fino a Novembre 2020.

Vogliamo inviare a Parciante un augurio per scoprire ancor più cosa gli aspetta e come può sviluppare al meglio la sua carriera.

L’Ugl Matera rivolge un sentito ringraziamento a Giuseppe Magno, Direttore Sanitario Aziendale Asm per aver convinto il professionista a tornare momentaneamente nella sua provincia, all’Ospedale di Policoro (MT) e mettersi a disposizione per il bene della salute pubblica dal prossimo mese di luglio in regime extra rete.

Facciamo i complimenti a questo nostro corregionale che, con il suo talento e impegno, porta in alto il nome dell’intera Basilicata.

Questa è la sanità che vogliamo”.