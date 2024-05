A Matera la Prima Festa del Bene Comune! Ecco l’iniziativa

A Matera dal 24 al 26 Maggio si terrà la prima edizione di “Tessere – La Festa del Bene Comune”, un’opportunità senza precedenti per riflettere, condividere e agire insieme per il bene della nostra comunità e del nostro pianeta.

Così scrive il team di Tessere – La festa del bene Comune:

“In un momento in cui le divisioni e le barriere sembrano sempre più insormontabili, è fondamentale ritrovarsi come cittadini, indipendentemente dalle differenze, per lavorare uniti verso un obiettivo comune: un mondo più equo, sostenibile e inclusivo.

Il concetto di Bene Comune rischia di essere relegato a un ricordo del passato, un’idea romantica che sembra distante dalla realtà.

Tuttavia, è proprio in questi tempi di individualismo sfrenato e ricerca del profitto personale che l’importanza del Bene Comune emerge con ancora maggiore urgenza e rilevanza.

Siamo consapevoli delle sfide che dobbiamo affrontare per realizzare questa visione.

Troppo spesso ci troviamo intrappolati nella nostra cerchia sociale, incapaci di comunicare efficacemente con gli altri e di collaborare in modo autentico.

Questo atteggiamento porta allo sgretolamento della coesione sociale e alla perpetuazione dei problemi che affliggono le nostre comunità, come l’isolamento e lo spopolamento.

Dalla condivisione tra alcuni amici del desiderio di invertire questa tendenza, l’idea di una tre giorni dedicata al Bene Comune è stata proposta alla città con una immediata risposta di tanti che hanno voluto dare il proprio contributo.

Abbiamo deciso così di organizzare la Prima Festa del Bene Comune che ha preso il nome di “Tessere”.

Durante tre giorni intensi, cittadini provenienti da ogni settore della società si riuniranno per condividere le proprie esperienze, idee e progetti per costruire un futuro migliore per tutti.

Sarà un’occasione per aprire le porte delle nostre associazioni, aziende e imprese per promuovere la partecipazione civica e l’azione collettiva.

Venerdì 24 maggio inizieremo con un momento di festa durante il quale dialogheremo, insieme ad esperti sul tema, sulle sfide della nostra società per costruire il bene comune.

Il 25 mattina attività diffuse nei diversi quartieri avranno lo scopo di attivare processi di partecipazione nella nostra città.

Nel pomeriggio del sabato presenteremo il libro “Per molti anni da domani” con l’autore Giorgio Brizio e il secondo numero del giornale “S-Catenati ” scritto insieme ai detenuti della Casa Circondariale di Matera. Lo spettacolo teatrale “Bestiario” concluderà la serata.

Nella mattina di domenica dialogheremo con Don Antonio Loffredo che porterà la sua esperienza nel Rione Sanità di Napoli.

Concluderemo la tre giorni con laboratori pomeridiani di confronto e progettazione per confrontarci su cosa, insieme, possiamo fare per generare impatto a tutti i livelli nella nostra città.

L’organizzazione di questa Festa ha per tutti noi una doppia valenza: favorire l’attivazione civica stimolando la cittadinanza all’impegno attivo e iniziare a lavorare insieme per il Bene Comune.

Per questo il processo di Tessere è aperto, è stato aperto e continuerà ad essere aperto a tutte e a tutti, non solo a chi è stato coinvolto dall’inizio nell’organizzazione della festa.

La realizzazione di questa tre giorni è possibile grazie al contributo volontario di tutti quanti hanno deciso di spendersi per la costruzione di questo processo.

L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e abbiamo ricevuto il finanziamento da parte della Fondazione Carical per il supporto della logistica.

La Prima Festa del Bene Comune non è solo un evento, ma l’inizio di un movimento per il cambiamento.

Invitiamo tutti a unirsi a noi e a contribuire a creare un mondo più solidale e inclusivo per le generazioni future.

Per ulteriori informazioni e per partecipare all’evento è possibile visitare le nostre pagine social o contattarci all’indirizzo tesserefestadelbenecomune@gmail.com o telefonicamente (3295861687 – 3298395338).

Insieme possiamo fare la differenza!”.