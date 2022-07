Emergenza sangue: a Matera un appuntamento di donazione esclusivo. Ecco i dettagli

L’Associazione Volontari Open Culture 2019 e l’Associazione Onyx Jazz Club di Matera hanno colto con gioia l’invito di AVIS di dedicare un appuntamento di donazione esclusivo:

“Nella mattinata del 17 luglio i volontari dei due gruppi, tra i quali c’è da tempo uno stretto sodalizio, si recheranno nella sede AVIS Comunale di Matera (in Via Conversi 54) per offrire il loro generoso contributo come atto di amore verso chi ne ha bisogno.

Donare il sangue è un gesto di sensibilità e solidarietà che può salvare molte vite; alcune gocce del nostro sangue possono creare un oceano di felicità.

A nome dei rispettivi Direttivi, Trotta Ferdinando e Luigi Esposito sono felici che i Volontari abbiano aderito nonostante i numerosi impegni e il periodo estivo che spesso distoglie molti da questo importante gesto che non dovrebbe essere dimenticato anche nei periodi estivi dove spesso le donazioni diminuiscono drasticamente.

Ringraziamo anche il Dott. Vito Cilla e Avis Matera che ci stanno coinvolgendo.

Questo ribadisce la sensibilità verso il prossimo che i volontari dimostrano con la loro costante presenza sul territorio ed il loro contagioso entusiasmo”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)