Emergenza Covid Basilicata: 51 nuovi Positivi Lucani! Ecco tutti i dati comune per comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TAK FORCE CORONAVIRUS.

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 20.05.2021.

Report dati processati in data 19 Maggio 2021:

Tamponi molecolari di giornata n. 1.112

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 54

Tamponi molecolari negativi n. 1.058

RICOVERATI N. 97

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 89

DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 54

51 positivi residenti:

1 Acerenza (domiciliato a Potenza)

1 Atella

1 Avigliano

1 Balvano

2 Baragiano

1 Bella

3 Lagonegro

2 Lavello

7 Matera

2 Melfi

4 Montemilone

1 Muro Lucano

14 Potenza

1 Rapolla

1 Rivello

1 Rotondella

2 Salandra

3 San Chirico Raparo

1 Satriano di Lucania (domiciliato a Tito)

2 Valsinni

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 2

1 Lazio (domiciliato a Lagonegro)

1 Romania (domiciliato a Vaglio Basilicata)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 1

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 89

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 88

2 Anzi

4 Atella

5 Avigliano

1 Baragiano

1 Bernalda

1 Guardia Perticara

1 Lavello (domiciliato a Rapolla)

2 Marsicovetere (n. 1 domiciliato a Tramutola)

12 Matera

3 Melfi

5 Montalbano Jonico

1 Montescaglioso

1 Muro Lucano

3 Pisticci

12 Policoro (n. 1 domiciliato a Rotondella)

7 Potenza (n. 2 domiciliati a Guardia Perticara)

8 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

3 Rotondella

1 Salandra

6 Sant’Arcangelo

2 Scanzano Jonico

4 Stigliano

2 Tursi

Guariti non residenti ma domiciliati regione Basilicata: n. 1

1 Egitto (domiciliato a Palazzo San Gervasio)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.569

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.472

DECEDUTI RESIDENTI N. 548

GUARITI RESIDENTI N. 20.136a

