Emergenza Coronavirus Basilicata: 65 positivi lucani, 14 a Matera. Ecco i dati di tutti i Comuni

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 del giorno 14.12.2020, ore 10.00 in attesa di validazione con comunicato della Task Force Regione Basilicata.

Report dati processati in data 13 dicembre 2020

Tamponi molecolari di giornata n. 711

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 69

Tamponi negativi: 642

RICOVERATI N. 126

GUARITI N. 137

DECEDUTI n. 5 con residenza:

Campomaggiore (PZ)

Marsicovetere (PZ)

Policoro (MT)

Potenza (PZ)

Scanzano Jonico (MT)

POSITIVI TOTALI N. 69

Positivi Residenti n. 65:

1 Acerenza

1 Atella

6 Avigliano

2 Bernalda

1 Ferrandina

2 Lagonegro

6 Lauria

5 Lavello

1 Marsicovetere

14 Matera

1 Melfi

1 Miglionico

2 Montescaglioso

3 Oppido Lucano

1 Palazzo San Gervasio

1 Pietragalla

5 Potenza

3 Rapolla

1 Rotonda

5 Venosa

3 Vietri di Potenza

Non residenti ed in isolamento in Basilicata:

1 Calabria (in isolamento domiciliare a Rotonda)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni:

1 Puglia

Stato Estero:

n. 2 (Albania)

Guariti residenti/domiciliati in Regione Basilicata n. 137

2 Albano di Lucania

21 Avigliano

1 Barile

6 Brienza (n. 1 residente ad Atena Lucana)

2 Episcopia

2 Forenza

1 Genzano di Lucania

2 Lagonegro

12 Laurìa

8 Lavello

12 Melfi

1 Moliterno

4 Montemilone

1 Pescopagano

4 Pietragalla

20 Pignola

2 Potenza

14 Rionero in Vulture

11 Ripacandida (n. 2 residenti a Milano)

2 Rivello

1 Rotonda

1 Tito

1 Tramutola

5 Venosa

1 Viggiano

CASI ATTUALI N. 5.964

POSITIVI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.838

DECEDUTI RESIDENTI N. 204

GUARITI N. 3.067

NOTE: da verifica effettuata, n. 2 guariti del bollettino del 13 dicembre sono risultati non residenti in Regione Basilicata.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)