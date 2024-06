Elezioni europee: ecco come è andata in Basilicata

Per le elezioni europee ha votato complessivamente in Italia il 49,69% degli aventi diritto, in Basilicata il 42,82% (39,10% nel Materano, 44,47 nel Potentino).

Quindi un nuovo record negativo di affluenza, dopo il 54,5% del 2019.

Sono dunque sempre meno gli italiani che vanno a votare per il rinnovo del Parlamento Europeo, mentre sembra “reggere” ancora l’elettorato chiamato ad esprimere la preferenza per le amministrative.

In Basilicata dunque con il 25,5% Fratelli d’Italia cresce ancora e si conferma il primo partito, ottenendo il suo miglior risultato nella storia politica lucana.

Il Pd ha conquistato il 23,1% dei voti e il M5S il 12,7%.

Significativo anche il risultato lucano di Azione, che spinto dal candidato Marcello Pittella, ha raggiunto il 9,2%, ma l’ex presidente della Regione e attuale consigliere regionale non sarà eletto in Europarlamento per il mancato superamento della soglia del 4% a livello nazionale.

Nessun lucano andrà quindi all’Europarlamento.