Addio a Padre Vittorio Infantino di Tricarico: fece grandi opere di carità in Sudamerica come missionario

È venuto a mancare Padre Vittorio Infantino.

Padre Vittorio è nato a Tricarico nel 1938.

Dopo gli studi presso i Francescani di Assisi e i corsi di teologia a Roma, nel 1966 è sacerdote missionario in Brasile.

Docente di antropologia teologica ed ecumenismo nel seminario della diocesi di São José dos Campos, nel 1986 ne diventa rettore.

Caçapava, Ubatuba, Santo André, Jacareí sono le tappe di mezzo secolo di vita da sacerdote missionario, durante il quale ha affiancato alle opere di evangelizzazione l’edificazione di case per ritiri spirituali, un ospedale, due istituti per disabili e un ospizio per anziani.

Ha pubblicato Dialogo con la Vita (Piovan Editore, 1988) e L’Avventura Umana di Dio (Nardini Editore, 2019).

Ultimamente viveva a Caçapava in un piccolo centro di spiritualità.

Ci stringiamo al dolore dei familiari per la triste perdita.