Elezioni amministrative: “Noi per Grassano” annuncia i programmi e il nome del capolista

“Noi per Grassano”, questo il nome scelto per la lista civica che si candiderà ad amministrare Grassano per i prossimi cinque anni.

Nel frattempo che venga ufficializzata, con Decreto del Ministero dell’Interno, la data delle prossime elezioni amministrative, il gruppo promotore di questo nuovo soggetto politico-amministrativo annuncia alla cittadinanza i programmi e il nome del capolista.

Un progetto di amministrazione comunale fondato sulla inclusione e partecipazione della cittadinanza alla realtà amministrativa, finalizzato ad ottenere un confronto, quanto più largo possibile, su temi e problematiche locali e, certamente, di più largo respiro quali contesti comprensoriali, provinciali, regionali, nazionali ed europei.

Un progetto che, se nato inizialmente nell’ambito di due distinti gruppi civici, ha ben presto visto l’adesione di donne e uomini, liberi da personalismi di ogni natura, ma disponibili al confronto ed al ragionamento sulle tematiche amministrative locali.

Spopolamento, gestione dei servizi comunali con razionalità e attenzione al cittadino in termini di qualità e funzionalità, valorizzazione del patrimonio urbano, della cultura in senso ampio, dell’istruzione, dello sport come strumento per il benessere fisico ed educativo delle persone di ogni età, dei servizi socio assistenziali per gli anziani e per le fasce più deboli, attenzione particolare alle attività produttive, agricole e commerciali sono alcune delle tematiche che il gruppo promotore della lista civica “Noi per Grassano” vuole affrontare nell’amministrazione del bene comune, con scelte elaborate sulla base del confronto e non dello scontro e sulla pluralità di vedute, con il fine unico di ricercare scelte democratiche.

L’obiettivo è quello di elaborare progetti attuabili e utili alla comunità, intercettando risorse regionali, nazionali ed europee, per sviluppare nuove iniziative per la crescita della nostra comunità.

Il gruppo promotore della lista civica “Noi per Grassano” comunica di aver individuato il candidato sindaco nella persona di Raffaello Mangione per rappresentare questo progetto amministrativo per il comune di Grassano.

La lista civica “Noi per Grassano” nei prossimi giorni si impegnerà al fine di coinvolgere tutti quei cittadini che vorranno condividere tale progetto e per elaborare nel dettaglio il programma amministrativo che verrà sottoposto al giudizio dei cittadini nelle prossime elezioni comunali.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)