Il materano si illumina di giallo per fare luce su questa patologia. Ecco l’iniziativa

“In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’Endometriosi, in concomitanza con l’evento della Worldwide Endomarch – Marcia Mondiale per la sensibilizzazione sulla patologia che si tiene ormai dal 2014 in oltre 60 Paesi nel mondo, anche a Montalbano Jonico abbiamo voluto illuminare di giallo la Torre dell’orologio con il fine di accendere i riflettori intorno a una patologia tanto diffusa quanto ancora poco conosciuta.

Portiamo cosi avanti un’attività di sensibilizzazione affinché le pazienti affette da endometriosi possano uscire dal silenzio che spesso le circonda”.

È quanto annuncia il Sindaco, Piero Marrese.a

