Elezioni a Matera: “Un ritardo che va colmato al più presto. la nostra città ha bisogno di risposte tempestive”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giovanni Vizziello:

“A più di due settimane dal conferimento alla lega del compito di indicare il candidato sindaco di centrodestra per le consultazioni elettorali del Comune di Matera, non c’è ancora il nome del candidato unitario della coalizione, un ritardo che va colmato al più presto per consentire a tutto il centrodestra di spiegare all’intera cittadinanza come intenda amministrare ‘la Cosa pubblica’ a Matera.

Una soluzione non solo unitaria, ma anche rapida, ci consentirebbe infatti di guadagnare tempo prezioso, anticipando gli avversari e consentendoci di conseguire una lusinghiera vittoria sulla base di un nuovo programma di governo, in grado di dare risposte concrete al malcontento diffuso che da tempo regna in città.

Occorre quindi uno sforzo ulteriore, verso una soluzione unitaria, pronta e vincente, che non può essere in alcun modo condizionata da impegni, anche istituzionali, terzi rispetto alle esigenze dei cittadini di Matera alle prese con problemi annosi e di non facile soluzione.

Il rispetto delle istituzioni e del senso di appartenenza ad una coalizione politica sono, da sempre, tratti distintivi dell’ agire politico di Fratelli d’Italia.

Nell’osservanza di questi valori, Fratelli d’Italia sosterrà il candidato sindaco di Matera indicato dalla lega, profondendo nel confronto elettorale lo stesso impegno e dedizione che avremmo profuso qualora fosse spettato a noi designare il candidato unitario della coalizione di centrodestra.

Senza dubbio sarebbe stato utile una maggiore condivisione delle scelte decisionali, circostanza che avrebbe determinato soluzioni più rapide, ma adesso la cosa più importante è accelerare i tempi ed evitare che si rimandano decisioni di lunedì in lunedì.

Lo pretende la nostra città che ha bisogno di risposte tempestive”.

