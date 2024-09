È venuto a mancare il giornalista e conduttore televisivo Luca Giurato

È venuto a mancare questa sera il giornalista e conduttore televisivo Luca Giurato a causa di un infarto mentre si trovava a Santa Marinella, in Lazio.

Giurato aveva 84 anni.

Lo ricorda la larepubblica come “uno dei giornalisti più simpatici e amati del piccolo schermo, noto per le sue gaffe, è stato senza dubbio tra i protagonisti della tv italiana.

Nato a Roma il 23 dicembre del 1939 era figlio di Giovanni Giurato, un diplomatico siciliano che fu agente consolare in Uruguay; suo nonno materno fu il drammaturgo e regista Giovacchino Forzano. Dopo la maturità classica al liceo Virgilio di Roma, comincia presto la sua carriera di cronista, assunto a poco più di vent’anni a Paese Sera. Dal 1965 è giornalista professionista. Prosegue a La Stampa e nel 1986 passa alla direzione del GR1, giornale radio di Radio Rai, poi vicedirettore del TG1 fino al 1990.

La sua prima apparizione televisiva è del 1992-1993 in A tutta stampa, rassegna stampa all’interno del TgUno notte. Nell’autunno del 1993 giunge a Domenica in, con Mara Venier. Nel 1989 e nel 1995 riceve il “Premio simpatia” e diventa uno dei principali conduttori di Unomattina sino al 2008; suoi colleghi sono stati Livia Azzariti, Paola Saluzzi, Antonella Clerici. In mezzo la conduzione de La vita in diretta e di Italia che vai insieme a Francesca Chillemi e Guido Barlozzetti il sabato pomeriggio su Rai1.

Torna a Unomattina insieme a Monica Maggioni e a Eleonora Daniele. Dal 15 settembre 2008 è opinionista alla 6ª edizione de L’isola dei famosi con Mara Venier. È stato opinionista anche a I raccomandati. Nella stagione 2009-2010 cura una rubrica all’interno di Unomattina Week-End. In quello stesso periodo partecipa come concorrente al talent show di Canale 5 Let’s Dance.

Oltre al sorriso e all’ironia, del giornalista sono celebri le gaffes (che in alcuni casi lui stesso ammetterà di aver commesso volutamente) e gli ‘imbrogli’ di parole con cui negli anni è diventato un personaggio molto amato e ripreso dalla Gialappa’s Band nel programma Mai dire gol e Striscia la notizia, in una rubrica chiamata Ci avrei Giurato e in una puntata speciale intitolata Luca Giurato Show”.