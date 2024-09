Basilicata: riapre il viadotto su questa strada! I dettagli

Lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” sono state ultimate le attività di ricostruzione degli impalcati del viadotto “Cammardà”, in direzione di Potenza (situato tra gli svincoli di Buccino e Vietri di Potenza), nell’ambito dell’intervento di manutenzione eseguito, per un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro.

Anas spiega:

“Nel dettaglio, per consentire l’apertura al traffico della nuova carreggiata, sarà necessario demolire l’attuale bypass provvisorio (al km 17,150) e successivamente provvedere al ripristino della porzione di piano viabile attualmente occupata da tale bypass: a partire da domani, giovedì 12 settembre quindi si procederà ad estendere tra il km 15,000 ed il 17,800 la lunghezza del doppio senso di circolazione (già in vigore) sulla carreggiata in direzione Salerno.

Fissata entro il prossimo giovedì 26 settembre:

“L’ultimazione di tali attività permetterà l’apertura al transito dell’intera carreggiata in corrispondenza del viadotto Cammardà, con l’eliminazione dell’attuale ‘scambio di carreggiata’.

L’intervento di manutenzione eseguito sulla carreggiata in direzione Potenza è consistito principalmente nella demolizione e ricostruzione ex novo degli impalcati di tale carreggiata del viadotto, ovvero nella sostituzione di 14 campate con travi in acciaio, nel risanamento locale dei pulvini e dei fusti delle pile, nella sostituzione degli appoggi, nella realizzazione di barriere stradali, giunti di dilatazione e pavimentazione con relativa segnaletica”.