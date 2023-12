È allarme furti in Basilicata: oltre dieci case svaligiate dai ladri! Ecco i comuni presi di mira

Non solo Rionero nel mirino dei ladri.

La coordinatrice cittadina Carmela Consiglio di “Noi Moderati” solo qualche giorno fa denunciava:

“Ormai da mesi a Rionero si verificano episodi di furti in abitazioni di rilevante gravità e, purtroppo, tutt’altro che sporadici.

In alcuni casi, si sono verificati finanche durante le ore pomeridiane, con i proprietari in casa, con grave rischio anche per la loro incolumità”.

Purtroppo anche questo weekend dell’Immacolata ha fatto gola ai ladri che non si sono risparmiati nel prendere di mira abitazioni di Melfi oltre che del già citato Rionero.

Dieci all’incirca la case svaligiate.

Come ribadisce la coordinatrice cittadina Carmela Consiglio “è necessario un intervento immediato ed efficace per salvaguardare la sicurezza dei cittadini e garantire i loro diritti“.

Si prega di prestare quindi il massimo dell’attenzione e di avvisare le forse dell’ordine qualora si dovessero intravedere movimenti sospetti.