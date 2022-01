Draghi: “La scuola non va chiusa, va protetta. Gran parte dei problemi causati dai no vax”. Siete d’accordo?

Ecco quanto ha dichiarato Mario Draghi in conferenza stampa da Palazzo Chigi per spiegare le nuove misure anti Covid introdotte dal governo:

“Un anno che dobbiamo affrontare con realismo, prudenza ma anche fiducia e soprattutto con unità.

La scuola è fondamentale per la democrazia va tutelata, protetta, non abbandonata.

Grazie al ministro, gli insegnanti, i genitori, per gli sforzi di oggi e delle prossime settimane e mesi.

Probabilmente ci sarà un aumento delle classi in Dad ma quello che va respinto è il ricorso generalizzato alla didattica a distanza.

Ci sono anche motivazioni di ordine pratico: ai ragazzi si chiede di stare a casa, poi fanno sport tutto il pomeriggio e vanno in pizzeria?

Non ha senso chiudere la scuola prima di tutto il resto, ma se chiudiamo tutto torniamo all’anno scorso e non ci sono i motivi per farlo.

Non dobbiamo mai perdere di vista una costatazione, gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono dei non vaccinati.

Quindi c’è l’ennesimo invito a tutti gli italiani che non si sono vaccinati a farlo, anche con la terza dose.

Siamo stati tra i primi ad adottare l’obbligo di vaccino per tutta una serie di categorie ma ora la circolazione del virus mette di nuovo sotto pressione i nostri ospedali, soprattutto per l’effetto sulla popolazione non vaccinata.

L’obbligo dei vaccini per gli over 50 lo abbiamo fatto sulla base dei dati, essenzialmente, che ci dicono che chi ha più di 50 anni corre maggiori rischi, le terapie intensive sono occupate per i due terzi dai non vaccinati.

Il governo sta affrontando la sfida della pandemia e la diffusione di varianti molto contagiose con un approccio un po’ diverso rispetto al passato: vogliamo essere molto cauti ma anche cercare di minimizzare gli effetti economici, sociali, soprattutto sui ragazzi e le ragazze, che hanno risentito delle chiusure dal punto di vista psicologico e della formazione.

Abbiamo tutti i motivi per pensare che ci riusciremo anche stavolta.

Abbiamo affrontato tante sfide, le abbiamo superate grazie alla determinazione, all’impegno dei cittadini, delle parti sociali, delle istituzioni, del Parlamento.

Grazie alla vaccinazione la situazione che abbiamo di fronte è molto diversa dal passato.

L’economia ha segnato una crescita di oltre il 6%, le nostre scuole hanno riaperto.

Quando si introducono provvedimenti di questa portata, con l’obbligo anche sui luoghi di lavoro, occorre puntare all’unanimità.

Questi sono provvedimenti di portata economica e sociale molto importanti e sono anche da considerare con molta attenzione.

L’avere l’unanimità della vasta coalizione è un obiettivo che se possibile si deve raggiungere.

Bisogna che la soluzione trovata abbia senso, significato”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)