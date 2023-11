Dimissioni direttore generale Asm: “serve stabilità per rilanciare la sanità nel materano”. Questa la richiesta

I segretari Fials Matera Giovanni Sciannarella, Confsal Matera Marco Bigherati e Fials Adms Angelo Fracchiolla commentano le dimissioni del direttore generale asm Sabrina Pulvirenti e scrivono all’Assessore Fanelli per chiedere una nomina che dia stabilità ad un’azienda sanitaria che deve essere rilanciata.

“Dopo le dimissioni del Direttore generale ASM Sabrina Pulvirenti ufficializzate con giusta delibera numero 854 del 31/10/2023 in tarda serata, la ASM si ritrova nuovamente senza direttore generale, il quinto in cinque anni, la guida della Asm al momento è affidata al Direttore facente funzione Giuseppe Magno al quale facciamo gli auguri di buon lavoro.

Rivolgiamo il nostro appello all’assessore Francesco Fanelli e al Presidente Vito Bardi per chiedere che si dia alla Azienda sanitaria materana una guida stabile per rilasciare un’azienda che al momento è ferma.

Serve un direttore generale che sia presente che possa ridare slancio e far ripartire le attività che al momento sono ferme, lo chiedono i lavoratori ed i cittadini stanchi di rivolgersi fuori regione per le cure e per gli esami strumentali.

È necessario far ripartire le attività chirurgiche che sono da sempre il motore delle aziende sanitarie, non è possibile avere rilancio se le attività operatorie sono ferme.

La Asm può essere nuovamente attrattiva per i cittadini della vicina Puglia ma servono investimenti urgenti anche sottoforma di incentivi per rendere la Asm attrattiva per i dirigenti medici che sono andati via in cerca di fortuna in altri lidi.

C’è tanto da fare anche sul fronte sindacale dopo anni di tappo sindacali ridotti all’osso, c’è da scrivere il contratto integrativo aziendale per poter applicare correttamente gli istituti contrattuali e le novità introdotte dal nuovo contratto nazionale.

Per tutto questo chiediamo che non si perda altro tempo”.a

