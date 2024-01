Dimensionamento Scolastico: “Policoro premiata per i suoi numeri in continua crescita e per la sua posizione”. La situazione

“Nell’ottica del dimensionamento scolastico e dell’obbligo di riorganizzare le sedi dirigenziali, Policoro viene premiata per i suoi numeri in continua crescita e per la sua posizione, sempre più baricentrica per tutto il territorio metapontino”.

A dichiararlo, il Sindaco di Policoro, Enrico Bianco che aggiunge:

“Con la Delibera n.9 del 5 gennaio 2024 la Regione Basilicata ha riconosciuto il ruolo comprensoriale della Città di Policoro con la costituzione di due poli scolastici, quello tecnico e quello liceale.

Non si tratta di una lotta campanilistica o di una vittoria di un colore politico a discapito di qualcun altro; l’accorpamento delle Dirigenze dei vari istituti costituirà, per Policoro, la realizzazione di un’offerta scolastica qualificata ed omogenea per l’intero comprensorio”.