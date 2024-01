“Costretti a chiudere un patrimonio non solo di Matera e della sua provincia ma anche di tutta la regione”. Ecco cosa sta succedendo

“Un presidio culturale di gran pregio che rischia di vedere paralizzata la sua funzionalità operativa e, quindi, di cessare di esistere, qualora non dovessero arrivare quei fondi che, più volte annunciati dalla Regione Basilicata, al momento non sono stati ancora materialmente accreditati.

La biblioteca provinciale “Tommaso Stigliani” di Matera sembra essere davvero a un bivio, come ha ricordato il presidente della Provincia, Piero Marrese:

“Voglio ricordare che, a seguito della riforma Delrio, la competenza della copertura finanziaria delle attività della biblioteca è stata trasferita alla Regione e noi, come Provincia, non possiamo intervenire in modo operativo per garantirne il funzionamento.

Il nostro Ente non dispone più di fondi sufficienti per continuare a gestirla e assicurare i servizi che essa offre.

Non avendo la Regione comunicato alcun impegno di finanziamento delle spese correnti, nostro malgrado non abbiamo potuto stanziare risorse nel bilancio di previsione 2024-26.

Per far comprendere meglio il rischio che si corre, se non dovesse arrivare la somma di 1 milione e 300mila euro annunciata prima dal presidente Vito Bardi e poi confermata dal responsabile dell’Ufficio Programmazione di via Anzio, non potremo più garantire servizi di pulizia, vigilanza, utenze e tutte le manutenzioni ordinarie.

In pratica, si andrebbe incontro alla paralisi economico-gestionale e saremo costretti a chiudere questo importantissimo presidio culturale, patrimonio non solo di Matera e della sua provincia ma anche di tutta la regione.

Un patrimonio preziosissimo, che nel Sud Italia è certamente tra i più rilevanti.

Davvero la Regione Basilicata vuole far morire la biblioteca Stigliani?

Il mio è un appello al buon senso e a fare presto, nel solco di quella collaborazione istituzionale che ha sempre contraddistinto la mia azione politica e che voglio rinnovare ancora una volta.

La Giunta regionale ha annunciato a luglio che per la Biblioteca ci sono fondi per 1 milione e 300mila euro: adesso è fondamentale che quello stanziamento non rimanga sulla carta.

Chiedo al presidente Bardi di mettere in condizione la Provincia di Matera di fruire del finanziamento per far funzionare regolarmente la biblioteca provinciale Tommaso Stigliani di Matera ed evitare che chiuda”.